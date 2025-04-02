От Шостаковича до современности

Евгений Хохлов — фигура, без преувеличения, знаковая для культурной жизни Самарского региона. Художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича, он не просто возглавляет один из ведущих театров Поволжья, но и является движущей силой масштабных и амбициозных проектов, обогащающих культурный ландшафт не только Самары, но и всей России. Именно его инициативе самарский театр обязан проведением Первого Международного фестиваля «Наследие. Опера. Балет». Его уникальная концепция, объединяющая классическое искусство и современную интерпретацию, уже сейчас влечет внимание зрителей и критиков.

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— Как же родилась идея создания этого замечательного фестиваля? Какое видение вы, как художественный руководитель и вдохновитель, вкладывали в его основу?

— Самарский театр оперы и балета — наследник славных театральных традиций прошлого. Мы относимся к ним с огромным уважением. Здесь гремели потрясающие фестивали, выступали великие музыканты, достаточно вспомнить имя Мстислава Ростроповича. Размышляя об этом наследии, мы и пришли к названию фестиваля. Хотелось, чтобы оно несло смысловое зерно, отражало суть происходящего. И мы сошлись на том, что все, о чем мы говорим, — это и есть наследие. Ведь каждый спектакль, как только опустился занавес и отзвучали аплодисменты, становится частью истории, нашим наследием.

Идея биформатного фестиваля тоже возникла не случайно. Сегодня все ищут «фишку», но нам не хотелось идти по пути внешней эффектности. Мы стремимся к глубине, к раскрытию накопленного творческого потенциала. Оперные фестивали, которые у нас существовали, в основном были инициированы Светланой Петровной Хумарьян — заслуженным работником культуры РСФСР, почетным гражданином Самарской области. Мне посчастливилось работать со Светланой Петровной, она заразила меня своим энтузиазмом, вдохновила, можно сказать, выбрала своим «творческим внуком», которому передала знания и опыт. Я чувствую огромную ответственность за продолжение ее дела. Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест завершил свое существование после ее ухода. Юрий Петрович Бурлака, художественный руководитель балета нашего театра, подхватил эстафету, добавив свое видение. И мы решили объединить балетный и оперный фестивали, которые были делом ее жизни, в одно творческое событие. Насколько мне известно, нет другого театра, где оперный и балетный фестивали сосуществовали бы вместе под одним названием, чередуясь по сезонам, как у нас.

В этом году Юрий Петрович проводит первый фестиваль, посвященный балету. Он отвечает за балетную часть, а я — за оперную, которая пройдет в 2026 году. У нас сложился прекрасный творческий тандем. Этот союз — еще одна важная составляющая фестиваля: опера и балет идут рука об руку, дополняя друг друга.

— Какие принципы лежат в основе формирования программы фестиваля? Как «Наследие» способствует популяризации оперы и балета среди широкой аудитории?

— Нынешний балетный фестиваль будет отличаться от предыдущих событийной насыщенностью. Это и российские премьеры балетов «Роман Бутона розы» Дриго, «Времена года» Глазунова, картины «Прелестный остров» из балета «Конек-горбунок» Пуни. Мы открыты для экспериментов. Свое видение музыки Глазунова представят молодые хореографы — победители фестивального проекта «Русский балет навсегда» фонда Илзе Лиепы. Наряду с этим мы покажем классические постановки: «Баядерка», «Лебединое озеро» и другие, с участием звезд Большого и Мариинского театров, Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. Зрителей ждут открытые хореографические уроки, лекции ведущих историков балета, творческие встречи и грандиозный гала-концерт.

У фестиваля нет жестких рамок и ограничений. Наше искусство — живое, и то, что рождается сегодня, завтра станет наследием. Поэтому название так точно отражает суть фестиваля. С большим уважением относясь к классике, мы стремимся удивить зрителей чем-то новым, создать интригу.

Мы хотим, чтобы «Наследие» прочно ассоциировалось с Самарой и театром имени Шостаковича на российской театральной карте. В этом нас поддерживает и правительство региона. Наша цель — заявить о появлении международного фестиваля с серьезным потенциалом и перспективами. Это дело интересное, благородное и увлекательное, рассчитанное на долгие годы.

Инна Лаврова