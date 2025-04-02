«Инь и Янь» гостеприимства

Флагманский пяти­звездочный отель группы Soluxe, распахнувший свои двери осенью 2022 года, являет собой уникальный культурный феномен в самом сердце российской столицы.

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Soluxe исповедует философию радушного приема, сплетая нити восточного наследия с передовым опытом мировой гостиничной индустрии, словно создавая гармонию гостеприимства.

Soluxe Hotel Moscow — единственный отель Москвы, возведенный в духе китайских традиций. Интерьер —симфония восточных мотивов: декор, узоры, светильники, и в то же время — это «город будущего». Натуральные материалы — мрамор, гранит, кварц, дерево и хрусталь — были использованы во внутренней отделке Soluxe Hotel.

Отель является частью многофункционального комплекса Китайского делового центра «Парк Хуамин», награжденного мэрией Москвы как «Лучший реализованный проект в области строительства».

Отель располагает 340 номерами с элегантным и стильным дизайном. Среди них 39 номеров класса «Люкс», из окон которых открывается панорамный вид на парк в китайском стиле, Ботанический сад, ВДНХ и Останкинскую телебашню.

Гостям предлагается круглосуточное обслуживание в номерах, помощь персонального менеджера и современный бизнес-центр. На четвертом этаже расположен собственный фитнес-центр с новейшим оборудованием, работающий в режиме 24/7.

В здании Китайского делового центра находится премиальный фитнес-клуб World Class с многофункциональным тренажерным залом. Для проживающих в отеле действуют особые тарифы на посещение клуба.

В главном ресторане NICCOLO традиционные кулинарные рецепты переплетаются с аутентичными азиатскими мотивами. Стильный ресторан MAFFEO, расположенный на первом этаже, привлекает бизнес-аудиторию на обеды, а для любителей изысканного меню и аперитивов предлагает широкий выбор интернациональных блюд и напитков. Здесь же собрана уникальная коллекция чая с лучших плантаций мира. В лобби-баре отеля гостей ждут восхитительные десерты: пирожные, изысканные торты и авторские конфеты ручной работы, представляющие собой настоящие шедевры кондитерского искусства. В самом центре парка Хуамин, на первом этаже отеля, находится Soluxe Huaming — премиальный ресторан, предлагающий отведать блюда традиционной китайской кухни. Ресторан ориентирован на тех, кто глубоко ценит китайскую культуру и является знатоком или просто поклонником настоящей восточной кухни. Это не просто место, где можно поесть, это — шанс окунуться в чарующую атмосферу Поднебесной, не покидая пределов Москвы.

Soluxe Hotel предлагает множество решений для проведения мероприятий — пространство для конференций, охватывающее 4600 кв. м на двух уровнях, удобный доступ из лобби в залы, в которые можно попасть, воспользовавшись лестницей, лифтами и эскалатором. Конференц-зона состоит из 15 залов, включая два бальных, большинство из которых освещены естественным светом. Фойе с 11-метровыми потолками и стеклянной крышей поражает своей архитектурой. Каждый зал носит имя, отсылающее к географии и культуре Китая, подчеркивая восточный колорит. Важно, что конференц-зона отделена от жилых номеров, расположенных начиная с 6 этажа. Для гостей и посетителей отеля доступна большая подземная парковка.

Особого внимания заслуживает прилегающий китайский парк, самый большой за пределами Китая, раскинувшийся на 50 000 кв. м. Здесь расположены пруды, аллеи, беседки и галереи, созданные в лучших традициях ландшафтного дизайна. Soluxe Hotel Moscow — это уникальное сочетание восточной атмосферы, высокого уровня сервиса и современных удобств.