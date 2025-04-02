Модные тренды нового сезона

28 февраля, в последний день зимы, бьюти-ланч от «Коммерсанта» распахнул свои двери, чтобы представить гостям ключевые тренды моды и красоты, определяющие облик 2025 года. Мероприятие прошло в изысканных интерьерах ресторана «Гринберг», где атмосфера эпохи Самарского дворянства XIX века создала неповторимый антураж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александра Коновалова Оксана Красовская и Анна Дмитриева Юлия Красина и Лариса Названова Надежда Орлова и Галина Уланова Анастасия Головина и Олеся Дементьева Евгений Козаченко Никита Арапов Юлия Аксенова Юлия Бекташ Елена Бекетова Ирина Теньковская Татьяна Зуйкова Екатерина Заводчикова Юлия Семенюк Следующая фотография 1 / 14 Александра Коновалова Оксана Красовская и Анна Дмитриева Юлия Красина и Лариса Названова Надежда Орлова и Галина Уланова Анастасия Головина и Олеся Дементьева Евгений Козаченко Никита Арапов Юлия Аксенова Юлия Бекташ Елена Бекетова Ирина Теньковская Татьяна Зуйкова Екатерина Заводчикова Юлия Семенюк

Открыл встречу управляющий проектом ресторана Никита Арапов, поведав историю здания, некогда принадлежавшего известному меценату Соломону Гринбергу.

Ведущим мероприятия стал блистательный Евгений Козаченко, чьи остроумные комментарии добавляли мероприятию особый шарм.

Эксперты поделились своим видением актуальных тенденций: Екатерина Заводчикова (владелица бутика JOY и volnastore.com) рассказала о многослойности, драпировках, кружеве и массивных аксессуарах, доминирующих в весенних коллекциях. Татьяна Зуйкова (врач-косметолог, основатель клиники эстетической и лазерной косметологии Academiе) подчеркнула важность индивидуального подхода к уходу за кожей, акцентируя внимание на чистой красоте и минимально инвазивных процедурах. Александра Коновалова (создатель дома красоты «ЗОРИ» и MaMa Beauty) поделилась философией экологичного бьюти-бизнеса, основанного на ценности времени, живом общении и заботливом маркетинге. Наталья Самыкина (кандидат психологических наук, декан психологического факультета Самарского университета) раскрыла психологические аспекты восприятия изменений, подчеркнув необходимость осознания происходящего и поиска ресурсов для трансформации.