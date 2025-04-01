Вице-премьеры за все в ответе

Во вторник произошли изменения в структуре правительства Ульяновской области. Объявленные губернатором две недели назад планы изменения структуры подверглись корректировке. Ряд министерств и ведомств переподчинили другим вице-премьерам, повысили до вице-премьера министра, отвечающего за региональный совбез и работу по СВО. Судя по всему, структура изменена для улучшения координации деятельности облправительства по исполнению нацпроектов. Представители общественности надеются, что изменения позволят сделать работу региональной власти более открытой, хотя считают, что более надежный путь добиваться исполнения федерального законодательства — суды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампред облправительства Марина Алексеева считает, что цифровизация системы мониторинга нацпроектов позволит обеспечить прозрачность их исполнения

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Первый зампред облправительства Марина Алексеева считает, что цифровизация системы мониторинга нацпроектов позволит обеспечить прозрачность их исполнения

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

С 1 апреля в Ульяновской области начала действовать обновленная структура регионального правительства. О предстоящих изменениях губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил на заседании штаба по комплексному развитию региона 17 марта.

Конкретные причины изменения структуры Алексей Русских не назвал, лишь отметил, что «жизнь ставит новые задачи». Как сообщил глава региона, реорганизация облправительства в 2025 году пройдет в два этапа. Первый этап должен был завершиться до 1 апреля. В ходе него Геннадий Неробеев, занимавший должность министра по вопросам безопасности, повышается до вице-премьера. За председателем облправительства Геннадием Спирчаговым закрепляется координация деятельности контрольного управления администрации губернатора. Полномочия Агентства по туризму передаются в министерство искусства и культурной политики. Первому зампреду облправительства Марине Алексеевой передается координация и контроль деятельности министра Олега Ягфарова, отвечающего за цифровизацию деятельности региональной исполнительной власти, а также минимущества и архитектуры, министерства искусства и культурной политики в части развития туристической сферы, управления проектного развития администрации губернатора (оно координирует деятельность по реализации национальных проектов в регионе), ситуационного центра и МФЦ. Минспорта, как заявил губернатор, передается под кураторство зампреду облправительства и министру транспорта Евгению Лазареву. Министерство АПК и развития сельских территорий вместе с Агентством ветеринарии передаются под кураторство вице-премьера – министра промышленности, инвестиций и науки Сергея Васина.

Как пояснил губернатор, в рамках второго этапа, до 1 сентября 2025 года, будет проведена передача полномочий по цифровизации в министерство имущественных отношений и архитектуры. Само министерство поменяет название, хотя как оно будет называться, и какой у него будет функционал, не сообщалось. Уже решено, что возглавит объединенную структуру Олег Ягфаров. Также на втором этапе передадут полномочия в сфере использования и охраны недр, а также лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов из регионального минприроды в министерство промышленности, инвестиций и науки.

По новой структуре возникли вопросы как у чиновников, так и у депутатов. Так, по информации источников «Ъ», вице-премьер Евгений Лазарев полагал, что спорт далек от его профиля деятельности, и предлагал передать минспорта под кураторство другого вице-премьера. Свои претензии высказали и депутаты регионального заксобрания. На заседании бюджетного комитета депутат Марина Беспалова (ЕР) заявила, что предпринимательское сообщество, работающее в сфере туризма, «категорически против слияния» с минкультом. По ее словам, туризм — это бизнес, в большой степени это — отельеры, рестораторы, инфраструктура, и принимать решение о слиянии — ставить крест на том, что сделано. Марину Беспалову в этом поддержала и уполномоченный по правам предпринимателей Екатерина Толчина. Депутаты предлагали если и производить слияние, то лучше Агентство по туризму передать в структуру регионального минэкономразвития.

Тем не менее, как сообщила «Ъ» первый зампред облправительства Марина Алексеева, решение о переводе Агентства по туризму в региональный минкульт не меняется. Она пояснила, что иного варианта и не могло быть, поскольку «все мероприятия в рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства” реализовывались в рамках госпрограммы “Культура”», и именно поэтому правильным будет деятельность сферы туризма в структуре профильного министерства. Аналогичная практика, по словам вице-премьера, и в других регионах, и даже в других странах, к примеру, в Турции. По информации Марины Алексеевой, коллектив агентства вполне удовлетворен переходом в структуру министерства, это позволит усовершенствовать их работу, хотя и повысит ответственность. Агентство по туризму будет преобразовано в департамент по туризму в региональном минкульте. Кто его возглавит, пока не разглашается (по данным «Ъ», руководитель Агентства по туризму Денис Ильин будет назначен заместителем министра искусства и культурной политики). Пока переход окончательно не оформлен, предполагается, что он завершится к маю. Госпожа Алексеева также пояснила, что под ее кураторством будет реализация нацпроектов, в том числе в сфере цифровой трансформации, «задача — цифровизация системы мониторинга нацпроектов, обеспечение прозрачности и возможности контроля их исполнения». По ее словам, запланированный перевод регионального минимущества и архитектуры пока откладывается, «это связано с необходимостью завершения работ по ряду государственных полномочий».

Также во вторник стало известно о корректировке планов в отношении минспорта. Первоначальное решение о его передаче под кураторство вице-премьера Евгения Лазарева отменено, во вторник было принято решение о передаче минспорта под кураторство вице-премьера Владимира Пушкарева.

Общественность неоднозначно восприняла нововведения. Лидер волонтерского движения «Вверх» Артем Зайцев не считает, что перевод Агентства ветеринарии по кураторство Сергея Васина что-то сможет изменить в сложившейся проблематике по исполнению федерального закона №498-ФЗ «Об ответственном отношении к животным», которому, как он отмечает, не соответствуют многие региональные нормативные акты. По его словам, более надежный путь добиваться открытости власти и соблюдения ею федерального законодательства — это суды с облправительством и его ведомствами.

Общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев, занимающийся защитой прав граждан в сфере градостроительства, возлагает определенные надежды на предстоящий переход регионального минимущества под кураторство Марины Алексеевой. «Но и к ней, и ко всему областному правительству тоже много вопросов в части прозрачности и открытости деятельности министерств. Пока мы не видим, что у региональной власти появилось желание вести диалог с общественностью по проблемам развития региона»,— сказал юрист.

Сергей Титов, Ульяновск