«Ситуация политически сложная»

В Центральном райсуде Воронежа прошли прения по уголовному делу политтехнолога и руководителя фракции «Единой России» в гордуме Романа Жогова. Прокурор попросил суд признать его виновным в мошенничестве и назначить семь лет лишения свободы в колонии общего режима за обман бывшего однопартийца Александра Провоторова. Представитель последнего попросил суд не наказывать подсудимого сурово из-за политически сложной ситуации. Защита Романа Жогова выступит в прениях в конце недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов (справа) вину не признает

Фото: Сергей Толмачев Роман Жогов (справа) вину не признает

Фото: Сергей Толмачев

Во вторник, 1 апреля, в Центральном райсуде Воронежа прошло очередное заседание по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении Романа Жогова. Рано утром в судебной картотеке дел появилась информация о переносе в связи с неявкой подсудимого по болезни. Сам господин Жогов заверил «Ъ-Черноземье», что это не так и он явился в суд.

Рассмотрение уголовного дела идет с сентября 2023 года. На последних заседаниях обвинение закончило представлять свои доказательства. По версии регионального управления Следственного комитета России, в 2010 году господин Жогов добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод вице-спикера Александра Провоторова, который платил ей зарплату, считая, что эти средства идут на финансирование реготделения партии, и опасаясь, что в случае отказа он сам не будет допущен до выборов. Выплаченные в 2010–2020 годах 2,4 млн руб. следствие считает причиненным потерпевшему ущербом.

Сам Роман Жогов отрицает вину, настаивая, что после его обращения к видному партийцу Юрию Волину Провоторов сам предложил трудоустроить его супругу, из-за чего был освобожден от регулярных взносов в партийный фонд. Зарплата жены, по словам политтехнолога, была его надбавкой за работу на выборах.

После допроса всех свидетелей в середине марта защитники Романа Жогова заявили суду ходатайство о возврате дела прокурору. Адвокаты указали, что следствие неверно квалифицировало Александра Провоторова как потерпевшего.

Супруга подсудимого получала зарплату со счетов предприятия, а значит, именно оно должно выступать потерпевшим. Также в ходатайстве защитники указали и на другие нарушения. Например, подсудимому вменено использование его авторитета как первого заместителя руководителя исполкома реготделения «Единой России», но фактический объем его должностных полномочий на этом месте не установлен. Кроме того, адвокаты указали на то, что выступавшие в суде свидетели обвинения, среди которых были председатель и депутаты гордумы, опровергли наличие у Романа Жогова возможности влиять на выдвижение потерпевшего на выборы из-за строгой процедуры предварительного голосования. Сам Провоторов накануне заявил, что это «лишь их мнение», а сам он считает иначе.

В ответ на ходатайство защиты прокуратура подтвердила неверное наделение Провоторова статусом потерпевшего и попросила суд поменять его на юридическое лицо. Суд отклонил ходатайство защиты, а на сегодняшнем заседании удовлетворил прошение обвинения. Адвокат Олеся Алимкина выступала против: «Если признавать потерпевшим юрлицо, надо устанавливать умысел подсудимого, был ли он направлен на хищение имущества организации, а также знал ли он вообще о ее существовании и каким образом ее обманул. Мы считаем, что все эти обстоятельства невозможно устанавливать в ходе судебного разбирательства. Суду предлагается выполнять работу следствия, что, на наш взгляд, недопустимо».

После замены потерпевшего начались прения. Прокурор Олеся Бабина заявила, что версия следствия в ходе судебного разбирательства полностью доказана, а доводы защиты необоснованны. Она отметила, что при назначении наказания необходимо учитывать положительные характеристики подсудимого и наличие у него малолетнего ребенка.

По ее мнению, суду следует назначить политтехнологу семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Представитель Александра Провоторова Олег Главатских после выступления прокурора попросил суд строго не наказывать Романа Жогова, потому что «ситуация политически сложная». Более подробных пояснений он давать не стал. Сам Провоторов, который в 2022 году получил два года лишения свободы за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), попросил суд не лишать господина Жогова свободы.

Прения продолжатся в пятницу, 4 апреля. На них будут выступать защитники Романа Жогова.

Сергей Толмачев