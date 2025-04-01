Авиакомпания «ЮВТ Аэро» ищет возможность выполнения полетов из Перми в Ташкент. С предложением рассмотреть соответствующее предложение перевозчик обратился к АО «Международный аэропорт Пермь». Еще в прошлом году «ЮВТ Аэро» получила временный допуск на полеты из Большого Савино в столицу Узбекистана три раза в неделю. Гендиректор «ЮВТ Аэро» пояснил, что в компании считают это направление перспективным, поскольку другие перевозчики на нем не работают. Эксперты из тур­отрасли говорят, что потенциальный спрос на маршрут оценить сложно, но направление может быть востребованным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми. Фото: telegram-канал аэропорта Перми.

О возможном открытии рейсов из Перми в Ташкент «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. По их данным, с предложением рассмотреть варианты организации полетов из пермского аэропорта в крупнейшую воздушную гавань Узбекистана перевозчик обратился в АО «Международный аэропорт Пермь». Полеты планируется выполнять на 50-местных канадских самолетах CRJ 200. Предполагается, что первые рейсы начнутся в середине мая, а завершится полетная программа в конце августа. В управляющей пермским аэропортом компании на запрос «Ъ-Прикамье» не успели отреагировать.

Гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев подтвердил «Ъ-Прикамье» намерения начать полеты из Перми в Ташкент. По его данным, это будет коммерческий, несубсидируемый регулярный рейс. Продажи билетов пока не открыты. По словам топ-менеджера, в авиакомпании видят перспективы полетов, поскольку на этой линии нет других перевозчиков. «Наводили справки, считали»,— отметил он. Ожидается, что рейс до Ташкента будет ориентироваться как на туристов, так и на мигрирующих граждан Узбекистана.

Отметим, что в ноябре прошлого года «ЮВТ Аэро» получила разрешение Росавиации на выполнение рейсов в Ташкент три раза в неделю. При этом у авиакомпаний Red Wings и Nordwind Airlines есть допуски на полеты в другой узбекский город — Самарканд. Перевозчик «Узбекские авиалинии» раз в неделю по воскресеньям выполняет рейсы из Перми в Наманган.

«ЮВТ Аэро» является одним из основных перевозчиков для пермского аэропорта. Компания получала разрешения на выполнение полетов по программе субсидируемых авиаперевозок из Перми в Казань, Самару, Усинск, Барнаул, Нижний Новгород и Ярославль. Впрочем, в прошлом году компания фактически прекратила полеты в три последних города. Собеседники „Ъ-Прикамье“ тогда связывали это с нерентабельностью направлений, поскольку загрузка самолетов была низкая. В этом году стало известно, что краевые власти, аэропорт и перевозчик договорились о возобновлении полетов в Ярославль. На эти цели в бюджете края запланированы субсидии в размере 38,06 млн руб.

В программе международных полетов сейчас из Перми, помимо Намангана, выполняются рейсы в Анталию, Баку, Ереван, Минск (субсидируемый маршрут), Хургаду, Шарм-эш-Шейх, на Пхукет и Гоа. Также прорабатывается возможность открытия авиасообщения с Дубаем.

Собеседник, близкий к минтрансу региона, говорит, что пока не слышал о намерении «ЮВТ Аэро» открыть рейсы до Ташкента. При этом он отмечает, что министерство регулярно предлагает перевозчикам рассмотреть варианты полетов из Перми «по самым разным маршрутам». «Думаю, стоит подождать, пока они действительно полетят,— отмечает он,— поскольку разрешений на полеты из Перми в другие аэропорты выдается больше, чем реально выполняется рейсов».

Директор туристического агентства «Акапулько» Ирина Дятлова пока затрудняется оценить потенциальный спрос на планируемый маршрут, так как турфирма «не работает с направлением массово». Тем не менее, по словам госпожи Дятловой, Ташкент как еще один вариант путешествий для туристов выглядит вполне перспективным.

Директор турфирмы «Солана» Дмитрий Поздеев считает, что спрос на направление будет зависеть, в первую очередь, от стоимости билетов и разработанной агентами маршрутной программы. «В Среднюю Азию туры мало кто организует, поэтому там нет отельной базы и прочих необходимых для формирования предложения ресурсов. В целом, Ташкент обладает туристическим потенциалом. Однако в качестве нового и пока неизученного в должной мере направления он вряд ли может стать массово востребованным пермскими туристами»,— отметил эксперт.

Дмитрий Астахов, Анастасия Леонтьева