Главные новости за 1 апреля. Сочи

Прокуратура Сочи передала в Центральный районный суд уголовное дело о крупном мошенничестве при модернизации городских систем водоснабжения и водоотведения. Обвиняемые похитили более 89 млн руб.

Строители завершили установку металлических консолей, которые позволят увеличить ширину мостового перехода до двух полос в рамках будущей развязки у Восточного портала обхода Адлера.

В Сочи число элитных объектов недвижимости стоимостью более 100 млн руб. выросло на 43% за последний год. К марту 2025 года на рынке предлагается 334 квартиры и апартамента в этом ценовом сегменте, что на 100 лотов больше по сравнению с мартом 2024 года.

Вчера, 31 марта, Александр Евсюков освободил должность заместителя главы Сочи. Господин Евсюков контролировал работу департамента строительства.

Сотрудники таможенного поста МАПП Адлер совместно с пограничниками задержали автомобиль Mitsubishi Lancer с 1,5 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в специальных тайниках.

Все самолеты, ранее направленные на запасные аэродромы из-за непогоды, прибыли в аэропорт Сочи. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Синоптики прогнозируют усиление тумана в Сочи и на федеральной территории Сириус вечером 1 апреля, а также ночью и утром 2 апреля 2025 года. Видимость на дорогах может снизиться до 100–500 м.