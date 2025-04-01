В Сочи число объектов стоимостью более 100 млн рублей выросло на 43%

В Сочи число элитных объектов недвижимости стоимостью более 100 млн руб. выросло на 43% за последний год. По данным агентства «Оникс-Недвижимость», к марту 2025 года на рынке предлагается 334 квартиры и апартамента в этом ценовом сегменте, что на 100 лотов больше по сравнению с мартом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основной прирост обеспечил первичный рынок, где количество дорогостоящих объектов увеличилось на 240% — до 180 единиц. При этом на вторичном рынке произошло снижение предложения элитного жилья на 15%. Сейчас там продается 154 объекта дороже 100 млн руб.

Лидером по концентрации премиальной недвижимости стал Хостинский район. В новостройках этой части города-курорта продается 151 объект с ценой выше 100 млн руб. На вторичном рынке Хостинского района также представлено наибольшее количество элитного жилья — 84 объекта.

Значительное предложение дорогой недвижимости имеется также в Центральном и Адлерском районах Сочи. В Центральном районе на вторичном рынке представлено 59 объектов стоимостью более 100 млн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте за год стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир увеличилась на 12–30%, а объем предложения увеличился почти вдвое. В 2025 году цены могут вырасти на 20%.

Мария Удовик