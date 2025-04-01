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Габариты путепровода на обходе Адлера расширили до двух полос

Строители завершили установку металлических консолей, которые позволят увеличить ширину мостового перехода до двух полос в рамках будущей развязки у Восточного портала обхода Адлера. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Фото: «Автодор»

Фото: «Автодор»

Специалисты начали перенос секций моста с временных на постоянные опоры, прокладку инженерных сетей и установку шумозащитных экранов. В апреле планируется приступить к укладке асфальта по технологии Superpave, а к началу туристического сезона жители и гости Сочи смогут пользоваться путепроводом в обоих направлениях.

В Кудепсте построено 30% свайных оснований и ростверков для опор искусственных сооружений IV этапа обхода Адлера. Высота некоторых конструкций нового мостового перехода через реку уже сравнялась с Кудепстинским виадуком на трассе А-147.

На Восточном портале возле улицы Ивановской завершено погружение всех 23 бурокасательных свай с каркасами из стеклопластиковой арматуры. Эти конструкции предназначены для укрепления склона перед работой тоннелепроходческого комплекса. Эта технология считается редкой в дорожном строительстве и применяется преимущественно при сооружении тоннелей.

В перспективе обход Адлера соединит микрорайон Кудепста и село Высокое. Новая магистраль увеличит туристический потенциал направления, сократит время в пути до аэропорта Сочи и Красной Поляны, выведет транзитный транспорт из курортной зоны Адлера и улучшит экологическую обстановку на прибрежной территории.

Мария Удовик

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