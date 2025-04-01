На границе с Абхазией изъяли 1,5 тысячи пачек контрабандных сигарет

Сотрудники таможенного поста МАПП Адлер совместно с пограничниками задержали автомобиль Mitsubishi Lancer с 1,5 тыс. пачками контрабандных сигарет, спрятанных в специальных тайниках. Об этом сообщает пресс-служба Южного транспортного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Водитель транспортного средства не заявил о наличии товаров, подлежащих обязательному декларированию или запрещенных к перемещению через границу ЕАЭС. Однако в результате проверки с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса и последующего досмотра в машине были обнаружены несколько тайников с табачной продукцией.

«Блоки с сигаретами были спрятаны в переднем бампере машины и под обшивкой дверей, другая часть сигарет была обнаружена под обшивкой крышки багажника. После демонтажа из мест сокрытия извлечено 1,5 тыс. пачек (30,8 тыс. штук) сигарет»,— рассказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Олег Ежов.

Табачные изделия ввозились без обязательной маркировки средствами идентификации и российских акцизных марок. Сигареты и использованный для незаконной перевозки автомобиль изъяты. По результатам экспертизы и установления стоимости всей партии товара будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности. Сейчас проводится расследование.

«Ъ-Сочи» писал, что в прошлом году сотрудники таможенного поста на российско-абхазской границе возбудили восемь уголовных дел по контрабанде табака. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, когда сотрудники таможни на границе с Абхазией возбудили только два уголовных дела.

Мария Удовик