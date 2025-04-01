К вечеру туман в Сочи вновь усилится

Синоптики прогнозируют усиление тумана в Сочи и на федеральной территории Сириус вечером 1 апреля, а также ночью и утром 2 апреля 2025 года. Видимость на дорогах может снизиться до 100–500 м, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

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В горных районах курорта на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря до конца этого дня и в течение следующих суток сохраняется высокая лавинная опасность. На отметках выше 1 тыс. м наблюдается слабая вероятность схода лавин.

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все муниципальные службы переведены на усиленный режим работы.

«Сочинцам и гостям курорта рекомендовано предпринять все необходимые меры предосторожности, быть внимательными за рулем автомобиля, воздержаться от выходов в горы»,— сообщили в администрации города.

Пассажирам, вылетающим из Сочи, советуют следить за актуальным расписанием рейсов на онлайн-табло аэропорта.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за тумана 14 рейсов перенаправили на запасные аэродромы. Южная транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов и организовала прием граждан.

Мария Удовик