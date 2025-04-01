Дело о хищении 89 млн рублей при модернизации водоснабжения передали в суд Сочи

Прокуратура Сочи передала в Центральный районный суд уголовное дело о крупном мошенничестве при модернизации городских систем водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед судом предстанут три руководителя коммерческих организаций, ранее находившихся в розыске. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Следствие установило, что обвиняемые в период с конца 2019 года по 25 марта 2021 года, выполняя работы по генеральному подряду и оказывая услуги, связанные с системами водоснабжения и водоотведения, похитили более 89 млн руб., принадлежащих МУП «Водоканал» и муниципальному образованию Сочи.

Для компенсации нанесенного ущерба прокуратура направила в суд исковые заявления и добилась ареста имущества обвиняемых на сумму свыше 300 млн руб. Дело будет рассмотрено Центральным районным судом Сочи.

Мария Удовик