Все ушедшие на запасные аэродромы самолеты приземлились в аэропорту Сочи

Все самолеты, ранее направленные на запасные аэродромы из-за непогоды, прибыли в аэропорт Сочи. Воздушная гавань работает штатном режиме, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе аэропорта курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В понедельник, 31 марта, из-за сильного тумана экипажи 12 рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы для обеспечения безопасности. Четыре лайнера приземлились в Минеральных Водах, три — в Грозном, один — в Махачкале.

Позднее пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта сообщила об увеличении количества перенаправленных самолетов до 14. Авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала расписание нескольких рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, пять бортов были перенаправлены в другие аэропорты.

Благодаря временному улучшению метеоусловий, с 19:50 по московскому времени сочинская воздушная гавань приняла пять рейсов: Red Wings из Пхукета, «Россия» из Стамбула, «Икар» из Нижнего Новгорода, Armenian Airlines из Еревана и «Ижавиа» из Ижевска. К 23:33 12 из 14 рейсов приземлились в аэропорту курорта.

Все службы аэропорта работали в усиленном режиме с привлечением дополнительного персонала. Был усилен мониторинг за деятельностью воздушного транспорта на юге России. Южная транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов и организовала прием граждан.

Мария Удовик