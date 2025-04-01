В Сочи передано в суд дело о хищении средств «Водоканала» на 89 млн рублей

Центральный районный суд Сочи рассмотрит дело о мошенничестве подрядчиков при строительстве и ремонте объектов МУП «Водоканал» с ущербом на сумму 89 млн руб., сообщает прокуратура Краснодарского края. На сайте суда указано, что фигурантами дела являются Максим Кормашов, Дмитрий Темченко и Дарья Зименкова. Последняя с ноября 2019 по август 2020 года занимала должность гендиректора АО «РТ-Инфраструктура».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным обвинения, группа злоумышленников, в состав которой входили фигуранты дела, с конца 2019 по март 2021 года при выполнении работ по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения Сочи организовала хищение средств муниципалитета, а также городского МУП «Водоканал».

В ходе расследования дела судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 300 млн руб., сообщает прокуратура Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар