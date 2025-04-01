Погиб директор Челябинского цинкового завода, выходец из УГМК Павел Избрехт

Директор АО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ), депутат законодательного собрания Челябинской области Павел Избрехт погиб в стрелковом клубе, сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Избрехт

Фото: пресс-служба челябинского отделения партии «Единая Россия» Павел Избрехт

Фото: пресс-служба челябинского отделения партии «Единая Россия»

На месте происшествия работают криминалисты, устанавливая обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, во время перезарядки оружия в стрелковом клубе «Царская охота», Павел Избрехт случайно выстрелил в себя.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с гибелью Павла Избрехта. Он назвал его одним из наиболее уважаемых и авторитетных представителей промышленного сообщества, истинным патриотом России и Урала.

Павел Избрехт родился 20 марта 1979 года в Свердловске. В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 2001 по 2014 год работал на Среднеуральском медеплавильном заводе и в ООО «УГМК-ОЦМ». С 2014 года являлся директором АО «Челябинский цинковый завод». Был награжден рядом ведомственных наград, являлся депутатом заксобрания Челябинской области VII созыва.

Полина Щуцкая