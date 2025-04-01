Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Погиб директор Челябинского цинкового завода, выходец из УГМК Павел Избрехт

Директор АО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ), депутат законодательного собрания Челябинской области Павел Избрехт погиб в стрелковом клубе, сообщили в региональном управлении СКР.

Павел Избрехт

Павел Избрехт

Фото: пресс-служба челябинского отделения партии «Единая Россия»

Павел Избрехт

Фото: пресс-служба челябинского отделения партии «Единая Россия»

На месте происшествия работают криминалисты, устанавливая обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, во время перезарядки оружия в стрелковом клубе «Царская охота», Павел Избрехт случайно выстрелил в себя.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с гибелью Павла Избрехта. Он назвал его одним из наиболее уважаемых и авторитетных представителей промышленного сообщества, истинным патриотом России и Урала.

Павел Избрехт родился 20 марта 1979 года в Свердловске. В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 2001 по 2014 год работал на Среднеуральском медеплавильном заводе и в ООО «УГМК-ОЦМ». С 2014 года являлся директором АО «Челябинский цинковый завод». Был награжден рядом ведомственных наград, являлся депутатом заксобрания Челябинской области VII созыва.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все