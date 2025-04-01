Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о финальных тестах суперкара на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aston Martin Фото: Aston Martin

Марка Aston Martin отчиталась о том, что ее гиперкар Valhalla проходит финальные тесты на дорогах Великобритании и Испании. Начало серийного производства автомобиля намечено на второй квартал этого года. Всего запланирован выпуск 999 экземпляров. Что же получат эти без одного тысяча покупателей? Очень низкий и очень длинный автомобиль: в доводочных тестах принимают участие зеленая и серая машины с желтыми акцентами. Он оснащен четырехлитровым мерседесовским двигателем, который вращает задние колеса. Но на передней оси установлены электродвигатели, которые добавляют «Валгалле» и мощности, и управляемости за счет полного привода. В совокупности силовая установка развивает 1079 л. с. До «сотни» гиперкар стартует за 2,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 350 км/ч.

На финальных тестах Aston Martin Valhalla специалисты занимаются доводкой рулевого управления, активной аэродинамики и других систем. Пилотирует автомобили Даррен Тернер — трехкратный победитель марафонских гонок в Ле-Мане. Еще один бонус в копилку Aston Martin положил на днях и другой известный гонщик, скрывающийся под прозвищем Стиг. На тестовой трассе Top Gear в британском Дансфолде он установил новый рекорд прохождения круга среди серийных автомобилей. Новым рекордсменом стал Aston Martin Valkyrie. Предыдущий рекорд, установленный Koenigsegg Jesko, продержался всего несколько месяцев.

Спроектированная конструктором чемпионских гоночных машин «Формулы-1» Эдрианом Ньюи «Валькирия» — это еще более редкий и еще более мощный автомобиль. Тираж — всего полторы сотни экземпляров. Силовая установка состоит из атмосферного V12 объемом 6,5 литра от компании Cosworth и электромоторов. Максимальная мощность силовой установки — 1155 л. с. Если у других производителей суперкаров основную кассу сегодня делают кроссоверы, то у Aston Martin пойти по этому пути не вышло. Кроссовер DBX — крайне невостребованная модель. Поэтому марка решила сосредоточиться на том, что у нее получается лучше всего.

Дмитрий Гронский