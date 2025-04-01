Осенью в Екатеринбурге проведут межрегиональную агропромышленную выставку УрФО

В Екатеринбурге в октябре планируется провести XIII Межрегиональную агропромышленную выставку Уральского Федерального округа (УрФО), сообщил врио главы Свердловской области Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Она состоится на площадке МВЦ «Екатеринбург – ЭКСПО». В последний раз в городе ее проводили в 2022 году. «Важнейшее мероприятие в сфере АПК уже более 10 лет проводится под эгидой полпредства и ежегодно меняет площадку. В Екатеринбурге выставка проходила четыре раза и всегда на высоком организационном уровне»,— отметил господин Паслер.

В полпредстве УрФО добавили, что на мероприятии традиционно ожидаются представители агросектора из регионов Урала, а также Минсельхоза России, Российского экспортного центра и других ведомств. Регионы представят свои проекты и презентуют свою продукцию.

В 2024 году площадкой выставки стал Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра).

Ирина Пичурина