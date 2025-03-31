Главные новости за 31 марта. Новороссийск
В Новороссийск прибыл «Поезд Победы».
Жители Новороссийска не смогут обратиться к властям по электронной почте.
В Новороссийске уменьшили площадь пожара на полигоне ТБО до 600 «квадратов».
Суд отказал инвестору цемзавода «Горный» в вырубке леса под Новороссийском.
Рыбопромышленники Новороссийска перешли на промысел в Каспийское море.
Росрыболовство: запасы хамсы и шпрота в Черном море стабильны.
В Анапе проект платных парковок увеличил бюджет города на 22 млн руб.
В Новороссийске выявили кожные заболевания у дельфинов.