Главные новости за 31 марта. Новороссийск

В Новороссийск прибыл «Поезд Победы».

Жители Новороссийска не смогут обратиться к властям по электронной почте.

В Новороссийске уменьшили площадь пожара на полигоне ТБО до 600 «квадратов».

Суд отказал инвестору цемзавода «Горный» в вырубке леса под Новороссийском.

Рыбопромышленники Новороссийска перешли на промысел в Каспийское море.

Росрыболовство: запасы хамсы и шпрота в Черном море стабильны.

В Анапе проект платных парковок увеличил бюджет города на 22 млн руб.

В Новороссийске выявили кожные заболевания у дельфинов.