Суд отказал инвестору цемзавода «Горный» в вырубке леса под Новороссийском

АО «Новороссийский цементный завод "Горный"» (дочерняя компания московского ООО «Цементинвест») проиграло дело о выдаче разрешения на вырубку леса под строительство предприятия. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Новороссийский цементный завод "Горный"» зарегистрировано в Новороссийске в 2008 году. Основной вид деятельности — производство цемента, извести и гипса. 98,90% УК принадлежит ООО «Цементинвест», зарегистрированному на Рублевском шоссе в Москве. Руководителем указан Виталий Вавилов — бывший директор цементного завода «Атакайцемент». В 2024 году чистая прибыль предприятия составила 3,7 млн руб.

Компания намеревалась возвести в хуторе Горном цемзавод мощностью 3,5 млн тонн продукции в год. Соответствующее соглашение подписали в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций оценивался в 22 млрд руб.

Согласно материалам дела, между МТУ Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее и Новороссийским цемзаводом «Горный» заключен договор аренды земельного участка площадью 61,2 га. В сентябре 2023 года администрация Новороссийского внутригородского района отклонила запрос инвестора на получение порубочного билета, необходимого для старта строительства цемзавода. Представители местной администрации сочли, что уничтожение 61 га лесных насаждений без компенсационного озеленения нанесет урон окружающей среде.

«Администрация провела обследование земельного участка. <…> Установлено наличие 128 728 деревьев, попадающих под вынужденный снос, из которых 3 195 деревьев занесены в Красную книгу Российской Федерации (сосна Палласа)»,— говорится в материалах дела.

Кроме того, земельный участок расположен в охранной зоне исторических памятников: поселение «Сидоренкова щель» (X-XIII вв.), также он отнесен к зоне регулярного затопления с периодичностью до нескольких раз в год.

В июле 2023 года кубанский арбитраж поддержал позицию городских властей, отказав в удовлетворении требований завода. Компания обжаловала это решение. Весной 2024 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При пересмотре АСКК назвал основания для отказа в выдаче порубочного билета на вырубку зеленых насаждений «безусловными».

«В удовлетворении заявленных требований — отказать»,— решил суд.

Решение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Наталья Решетняк