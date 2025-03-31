Рыбопромышленники Новороссийска перешли на промысел в Каспийское море

Почти половина рыболовецких компаний Новороссийска, а также Крыма и Севастополя переориентировались на промысел в Каспийском море. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

По его словам, переход рыбопромышленников начался около трех лет назад из-за санкций, однако о планах работать в Каспийском море заявлялось еще в 2020 году из-за популяции кильки. Часть предприятий продолжили работать в Азово-Черноморском регионе.

«Часть наших компаний вынуждены были уйти на промысел в Каспийское море: это позволило, с одной стороны, обеспечить всех работой, с другой — не допустить перепроизводства. <…> Крымские, севастопольские и новороссийские предприятия - ушла ровно половина. Это порядка 20 судов»,— уточнил господин Сивочуб

Ранее «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Росрыболовства, что запасы хамсы и шпрота в Черном море стабильны. В 2025 году разрешения на добычу водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне получили 13 судов.

Алена Воробьева