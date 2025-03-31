В Анапе проект платных парковок увеличил бюджет города на 22 млн рублей

Проект «Платное парковочное пространство Анапы» увеличил городской бюджет на 22 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На полученную от работы платных парковок в Анапе сумму планируют совершенствование муниципального дорожного фонда. Об этом рассказал начальник управления информатизации и связи Анапы Владислав Ивченко. По его словам, запущенный 1 декабря 2024 года проект включил центральную часть курорта, а затем продолжил расширяться.

«Сейчас готовится к началу функционирования городская парковочная зона, включающая улицы Новороссийскую, Шевченко, Самбурова, Тургенева, Толстого, Некрасова, Ивана Голубца, Маяковского, Астраханскую, Владимирскую, Горького, Терскую, Кати Соловьяновой, Северную, Краснодарскую, Красноармейскую, Гребенскую, Парковую, Солдатских матерей, Чехова, Лермонтова. Все локации будут нанесены на карту портала парковок»,— перечислил господин Ивченко.

Парковки в зоне чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута на протяжении Пионерского проспекта, в Витязево и Благовещенской останутся бесплатными до окончания работ по ликвидации ЧС. Остальные парковочные места можно оплатить через приложения, интернет-портал, в банкоматах «Сбербанка», через СМС и парковочные терминалы.

Для местных жителей, имеющих прописку, цена резидентского абонемента составляет 6,2 тыс. руб. в год. Их выбрали более 1,5 тыс. человек. Около 3,5 тыс. заявлений были направлены от льготных категорий жителей, имеющих право на бесплатную парковку.

Алена Воробьева