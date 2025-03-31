В Новороссийск прибыл «Поезд Победы»
«Поезд Победы» встретили в Новороссийске сегодня, 31 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
«Застывшие в молчании фигуры, интерактивные экраны, транслирующие хронику тех лет, создают эффект реального присутствия. Звуки бомбежек, крики раненых, шепот молитв – все это оглушает и заставляет содрогнуться»,— поделился впечатлениями господин Кравченко.
«Поезд Победы» в Новороссийске можно будет посетить два дня — сегодня и завтра, 1 апреля. Экспозиция в вагонах оживляет события Великой Отечественной войны. Каждый из десяти вагонов состава посвящен отдельной главе войны, рассказанной очевидцами.