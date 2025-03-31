Жители Новороссийска не смогут обратиться к властям по электронной почте

Прием и регистрация обращений, направленных жителями Новороссийска в органы власти по электронной почте, прекращены. Обратиться в администрацию можно лично или через обращение в письменной форме почтовым отправлением через «Почту России», сообщили в пресс-службе мэрии.

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Нововведения связаны с изменениями в законе № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», которые вступили в силу с 30 марта 2025 года. Обращение в форме электронного документа в государственный орган или должностному лицу направляется с использованием портал государственных услуг с функцией идентификации граждан.

«В электронной приемной на официальном сайте вы можете выбрать необходимого адресата из списка (администрацию муниципального образования, администрацию внутригородского района, управление, МУП "Водоканал города Новороссийска ", МКУ "Управление строительства ") и направить ему обращение»,— прокомментировали в мэрии.

Обращения граждан могут быть направлены почтовым отправлением, переданы лично в отдел обращений юридических и физических лиц управления делопроизводства или опущены в ящик для корреспонденции, уточнили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Алена Воробьева