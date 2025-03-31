Росрыболовство: запасы хамсы и шпрота в Черном море стабильны

В Черном море основу промысла составляют хамса и шпрот, запасы которых в последние годы относительно стабильны, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Росрыболовства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Соленость воды остается ключевым фактором, влияющим на состояние промысловых биоресурсов Азовского моря. За последнее десятилетие, по данным ведомства, этот показатель достиг отметки более 15% и сохраняется на данном уровне.

В условиях повышенной солености наиболее благоприятно развиваются запасы эвригалинных биоресурсов — пиленгаса и камбалы-калкан. Положительную динамику демонстрируют также промысловые беспозвоночные: моллюск рапана и различные виды креветок.

В 2025 году разрешения на добычу водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне получили 13 судов.

«Все рыболовецкие суда в Азово-Черноморском бассейне находятся в рабочем состоянии, они своевременно проходят модернизацию и ремонт»,— отметили в Росрыболовстве.

Наталья Решетняк