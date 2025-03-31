«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Боковая динамика с негативным оттенком в последнее время наметилась у биткойна. Сейчас торговля идет в районе $83 тыс. У инвесторов, которые покупали криптовалюту на ажиотаже в конце 2024 года, уже может возникать некий минус. Переступит ли биткойн порог в $80 тыс.? Или проживет какое-то время в боковой динамике и начнет расти дальше? В ситуации на крипторынке экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову помог разобраться эксперт финансовой платформы BitBanker Владимир Зернов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Какие сценарии для биткойна сейчас просматриваются? Что может стать триггером для его роста или снижения?

Владимир Зернов: С технической точки зрения курс в $80 тыс. является важным уровнем. Для биткойна сейчас установился диапазон где-то в районе $80-90 тыс. Актив, конечно, волатильный. Могут быть и ложные пробития в ту или иную сторону. Но именно закрепление ниже $80 тыс. с технической точки зрения способно послужить триггером для дальнейших распродаж и отправить биткойн уже куда-то в уровень $70-73 тыс. Толкнуть его вверх может намек Федеральной резервной системы о дополнительной поддержке экономики США. Если рассматривать сценарий, когда тарифы вводятся и остаются на какое-то время, то это может побудить ФРС снижать ставку быстрее, а то и вовсе задуматься о количественном смягчении. Вот количественное смягчение — это подарок для любого держателя биткойна.

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