Путь к собачьему сердцу

В Перми появится новый производитель лакомств для домашних животных. Изготовлением продукции займется недавно зарегистрированное ООО «Флаффи Рус». Совладельцем бизнеса является собственник и директор учебного центра по подготовке к ЕГЭ Глеб Бахтигаряев. Партнером по проекту выступит столичная предпринимательница. По словам гос­подина Бахтигаряева, новая компания будет производить сушеные продукты для собак на основе сырья местных сельхозтоваропроизводителей. Планируется, что ежемесячный объем производства составит примерно 500 кг. По словам экспертов, для успешной конкуренции на региональном и федеральном рынках производителю необходимо сосредоточиться на маркетинге и экологической составляющей продукта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Суханова Фото: Ирина Суханова

В Перми зарегистрировано новое ООО «Флаффи Рус». Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», компания занимается производством кормов для непродуктивных животных, переработкой и консервированием мяса. Равноправными владельцами организации являются генеральный директор общества Глеб Бахтигаряев и предпринимательница Анна Смирнова. Госпожа Смирнова ведет деятельность по исследованию конъюнктуры рынка на территории Москвы. Уставный капитал общества составляет 1,5 млн руб.

По данным Rusprofile, Глеб Бахтигаряев зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2017 года. Ведет деятельность в области дополнительного образования для детей и взрослых, в том числе в области культуры и спорта. Согласно открытым данным, господин Бахтигаряев является педагогом по математике и обществознанию, а также владельцем и директором учебного центра «Результат», в котором среди прочего осуществляется подготовка школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» господин Бахтигаряев, новая компания будет специализироваться на выпуске сушеных лакомств для домашних животных. По словам предпринимателя, производственный объем «Флаффи Рус» составит 500–600 кг в месяц. Для изготовления продукции планируется использовать растительные и животные компоненты местных сельхозтоваропроизводителей. «Пока проект находится на стадии разработки, запуск производства планируется ближе к лету»,— отметил господин Бахтигаряев. Он добавил также, что реализовывать готовый корм планируется по всей России на маркетплейсах. Общий объем инвестиций в проект не раскрывается.

Ранее на отечественном рынке кормов для домашних животных были широко представлены иностранные производители. В марте портал Tadviser со ссылкой на Россельхознадзор сообщал, что по итогам 2024 года импорт кормов и лакомств для кошек и собак в Россию снизился на 28% и составил 53,3 тыс. тонн против 74,3 тыс. тонн годом ранее. В ведомстве считают, что сокращение объемов ввоза связано с активным развитием отечественного производства и мерами по стимулированию импортозамещения в отрасли. Весной 2022 года Mars (бренды Pedigree, Whiskas, Sheba, Kitekat, Perfect Fit, Cesar и Dreamies) сообщил о сокращении производства кормов в России. Французский изготовитель кормов для кошек и собак Royal Canin полностью прекратил импортные поставки, однако часть продуктов бренда по-прежнему выпускается и продается в России. Ассортимент продукции для животных Nestle (Cat Chow, Darling, Dog Show, Felix, Friskies, Gourmet и Pro plan) на отечественном рынке также сократился.

Отметим, на сегодняшний день в Пермском крае представлен небольшой спектр производителей кормов и лакомств для домашних животных. Согласно 2ГИС, в Индустриальном районе действует компания с собственным производством «Пэт Буфет». Производством «деревенских лакомств» занимается ООО «А Лидер Плюс» (управляет сетью зоо­магазинов «Мир хвостатых»). Изготовлением пищевой продукции для животных занимается также ООО «Зооопт».

Сооснователь приюта для кошек «Матроскин» Георгий Ситников подчеркивает, что рынок зоотоваров, в частности производителей лакомств, корма, добавок к ним, демонстрирует устойчивый рост. По его словам, обычно в зоомагазинах представлена продукция «массовых производителей». Поэтому для успешной деятельности локальному конкуренту необходимо тщательно проработать стратегию развития, выбрать лояльное ценообразование и «обеспечить продукт качественными компонентами, отвечающими необходимым медицинским показателям».

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев полагает, что в Прикамье рынок лакомств для животных пока не перенасыщен, поэтому региональные производители, делающие ставку на натуральные ингредиенты, «вполне могут занять нишу, особенно если используют местное сырье». При этом участие московского соучредителя в проекте может стать преимуществом для расширения географии сбыта, так как столичные партнеры «часто обладают более широкими связями с дистрибьюторами и маркетплейсами, что упрощает выход на федеральные сети». «Однако стоит учесть, что доставка в отдаленные регионы требует более продуманной инфраструктуры»,— считает эксперт.

Господин Тедеев добавил также, что сейчас около 40% покупателей зоотоваров в России заказывают их на онлайн-платформах, однако для «Флаффи Рус» оптимальным вариантом может стать гибридный формат сбыта. Он подразумевает сотрудничество с локальными магазинами и параллельное продвижение через маркетплейсы с акцентом на экологичность и местное производство. Подобная продукция должна соответствовать техническим регламентам, включая положение «О безо­пасности пищевой продукции», а также иметь цифровую маркировку. «Основные риски заявленного предприятия заключаются в возможных проблемах с сырьем в случае неурожая или роста цен. Кроме того, высокая конкуренция требует значительных вложений в маркетинг»,— заключил аналитик.

Анастасия Леонтьева