В Ярославле из-за падения ребенка с недостроя ввели режим повышенной готовности

В Ярославле ввели режим повышенной готовности на территории недостроенного дома на улице Сосновой, с которого упал 15-летний подросток. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Напомним, что инцидент с подростком произошел 29 марта. Несовершеннолетний, идя по парапету, оступился и упал на землю с четвертого этажа недостроенного дома. Его доставили в больницу, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

По факту этого происшествия сегодня в мэрии состоялось внеочередное заседание комиссии по ЧС, был введен режим повышенной готовности.

«Принято решение о введении режима повышенной готовности на данной территории для того, чтобы принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности населения на данном объекте»,— объяснил начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности Александр Белозеров.

Как рассказал господин Молчанов, прокуратура не один раз обращалась к собственнику с требованием закрыть доступ на объект, однако этого не произошло. Теперь этим займутся власти, которые также рассмотрят вопрос об установке камер видеонаблюдения.

«На повторном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям примем решение о выделении средств на обустройство ограждения вокруг недостроенного дома №3 по улице Сосновой. До этого времени на территории будет расположена охрана»,— сообщил господин Молчанов.

За последний месяц это уже второе происшествие с участием несовершеннолетнего в недостроенном объекте города. Как сообщал «Ъ-Ярославль», в начале марта 12-летняя девочка, находясь в заброшенном здании на Саукова, упала с 18-го на 15-й этаж и была госпитализирована. После этого здание было огорожено забором.