Бывшая российская «дочка» Unilever меняет название на «Арнест ЮниРусь»

ООО «Юнилевер Русь», которая принадлежала транснациональному производителю косметической продукции и бытовой химии Unilever, с сегодняшнего дня меняет свое название на «Арнест ЮниРусь» и обновляет логотип. Об этом «Ъ» рассказали в группе «Арнест» Алексея Сагала, которой в 2024 году и перешел бизнес британско-нидерландского холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Новое название — это логичный шаг, который отражает изменения, произошедшие в 2024 году... Приоритетами компании остаются выпуск высококачественной продукции, развитие инноваций и перезапуск экспортных направлений»,— сообщила генеральный директор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова.

Компания продолжит выпускать косметику под брендами «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки», «Лесной бальзам», Tiswell, Feel Moment, Camay, Cristal Purity, мороженое «Золотой cтандарт», «Магнат», «Экzo», «Русский размах», «Ice Ice Movie» и другие категории товаров, сообщили в компании. Продукция выпускается на пяти производственных предприятиях, расположенных в России.

До продажи российский бизнес уходящего из страны международного холдинга с учетом дисконта оценивался в 35–40 млрд руб. Компании «Арнест» после закрытия сделки достались производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

Подробности — в материале «Ъ» «Unilever покидает Россию».