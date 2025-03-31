ДОМ.РФ продает «Охотничий домик» Баташевых в Выксе за 3,98 млн рублей

Корпорация ДОМ.РФ выставила на продажу объект культурного наследия федерального значения «Охотничий домик» в Выксе (Нижегородская область) постройки XVIII века. Заявки на конкурс по продаже объекта принимаются до 19 мая, сами торги пройдут 23 мая. Начальная цена лота составляет 3,98 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

По данным ДОМ.РФ, в состав лота ходят аренда земельного участка 1,13 га и продажа здания площадью 277,5 кв. м. Новый собственник сможет привлечь льготное финансирование для приведения объекта в порядок и современного приспособления. В здании предлагается открыть ресторан или гостиницу.

Дом постройки XVIII века связан с именами промышленников Андрея и Иван Баташевых, которые в середине XVIII века запустили производство чугуна в Выксе, а в 1766 году начали строительство металлургического завода. В XIX веке в «Охотничьем домике» проводились светские мероприятия, а также встречи с купцами и заказчиками, прибывавшими в Выксу по Оке. В советские годы в здании размещались школа, клуб, другие учреждения. После этого в здании располагалась больница.

Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии. Новый владелец должен будет провести работы по реставрации и сохранению здания, а также соблюдать требования по его содержанию и использованию.

Ранее ДОМ.РФ выставлял на торги корпуса мастерских Верхне-Выксунского металлургического завода. Объект за 3,6 млн руб. приобрела Объединенная металлургическая компания (ОМК). Корпуса станут частью индустриально-туристического «Шухов-парка», который ОМК строит в Выксе.

Андрей Репин