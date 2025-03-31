ДОМ.РФ продает «Охотничий домик» Баташевых в Выксе за 3,98 млн рублей
Корпорация ДОМ.РФ выставила на продажу объект культурного наследия федерального значения «Охотничий домик» в Выксе (Нижегородская область) постройки XVIII века. Заявки на конкурс по продаже объекта принимаются до 19 мая, сами торги пройдут 23 мая. Начальная цена лота составляет 3,98 млн руб.
Фото: ДОМ.РФ
По данным ДОМ.РФ, в состав лота ходят аренда земельного участка 1,13 га и продажа здания площадью 277,5 кв. м. Новый собственник сможет привлечь льготное финансирование для приведения объекта в порядок и современного приспособления. В здании предлагается открыть ресторан или гостиницу.
Дом постройки XVIII века связан с именами промышленников Андрея и Иван Баташевых, которые в середине XVIII века запустили производство чугуна в Выксе, а в 1766 году начали строительство металлургического завода. В XIX веке в «Охотничьем домике» проводились светские мероприятия, а также встречи с купцами и заказчиками, прибывавшими в Выксу по Оке. В советские годы в здании размещались школа, клуб, другие учреждения. После этого в здании располагалась больница.
Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии. Новый владелец должен будет провести работы по реставрации и сохранению здания, а также соблюдать требования по его содержанию и использованию.
Ранее ДОМ.РФ выставлял на торги корпуса мастерских Верхне-Выксунского металлургического завода. Объект за 3,6 млн руб. приобрела Объединенная металлургическая компания (ОМК). Корпуса станут частью индустриально-туристического «Шухов-парка», который ОМК строит в Выксе.