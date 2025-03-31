Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, чем вдохновился Фабрицио Джуджаро, работая над дизайном автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GFG Style Фото: GFG Style

На выставке Pasteje Automotive Invitational, которая прошла в Мексике, состоялась премьера итальянского суперкара Peralta S. Он выпущен в единственном экземпляре и назван в честь его заказчика Карлоса Перальты — мексиканского бизнесмена, чье состояние немногим не дотягивает до $1 млрд, и известного коллекционера автомобилей. Автором дизайна выступил Фабрицио Джуджаро. При проектировании машины он вдохновлялся культовым концептом Maserati Boomerang 1972 года, который рисовал его отец, Джорджетто Джуджаро. У сегодняшней Peralta такой же клиновидный дизайн, который был популярен в 70-е.

Кузов спорткара изготовлен из алюминия и визуально сливается с полностью стеклянным «фонарем» кабины, который откидывается как у самолета-истребителя. Привод задний. Двигатель расположен позади сидений водителя и пассажира. Характеристики модели не разглашаются, однако, по данным итальянских СМИ, спорткар базируется на агрегатах Maserati MC20. В таком случае он имеет трехлитровый V6 с двумя турбинами мощностью 630 л. с.

Автомобиль представила компания GFG Style. Название состоит из инициалов Джорджетто и Фабрицио Джуджаро. Старшему сегодня 86 лет. В далеком 1968 году он организовал ателье Italdesign, которое за без малого шесть десятков лет чем только ни занималось. Например, в 2010 году разрабатывало дизайн канистры для моторного масла по заказу компании «Газпром нефть». Мне довелось тогда побывать на презентации этого изделия в Турине — на мероприятие прилетело два чартера гостей из России.

Но больше всего Italdesign известно, конечно же, своими автомобилями, среди которых такие признанные иконы стиля, как Alfa Romeo Spider или Maserati Quattroporte. В 2015 году отец и сын уступили права на компанию Italdesign концерну Volkswagen, оставив себе лишь десятую часть акций. Но, как показали последующие события, название, конечно, имеет определенный вес, однако не менее важно, кто именно за ним стоит.

Дмитрий Гронский