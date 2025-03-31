Главу администрации Засвияжского района Ульяновска подозревают в мошенничестве

В понедельник утром в администрации Засвияжского района Ульяновска сотрудники СУ СКР совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ провели обыски. Глава администрации района Наиль Юмакулов был отведен на допрос. Информацию о проведении оперативно-разыскных мероприятий «Ъ-Волга» подтвердили в СУ СКР, однако сообщать о причинах обысков и задержания, а также давать информацию по возбужденного уголовному делу отказались. В УФСБ также ответили, что информацию по этому делу не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Получить комментарии Наиля Юмакулова не удалось — его телефон был отключен.

Источник, близкий к СУ СКР, пояснил «Ъ-Волга», что главу администрации района подозревают в мошенничестве при получении выплат в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По данным источников «Ъ-Волга», речь может идти о выплатах рекрутерам — тем, кто сагитировал своих родных, друзей, или знакомых на заключение контракта на участие в СВО.

Те, кто знает главу администрации Засвияжского района, в беседах с «Ъ-Волга» отмечали, что Наиль Юмакулов — «очень порядочный человек, который вряд ли мог по своей инициативе совершить незаконные действия, или присвоить что-либо».

Наилю Юмакулову 61 год. Он родился в селе Альмяшевка, Сосновоборского района Пензенской области. Окончил Саратовское высшее командно-инженерное училище, затем Ульяновский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Педагог с 14-летним стажем, кандидат педагогических наук. С 2012 года был главой заволжского района Ульяновска, в 2020 году назначен главой Засвияжского района.

По информации источников Наиль Юмакулов задержан и будет препровожден в ИВС, ожидается, что во вторник ему предъявят обвинение и будет решаться вопрос о мере пресечения.

Андрей Васильев