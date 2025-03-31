«МегаФон» не подтвердил утечку данных сотрудников

«МегаФон» не подтвердил информацию о том, что в интернет утекли личные данные его сотрудников. О том, что они появились в свободном доступе, сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Канал пишет, что в опубликованном тестовом файле было 3570 строк, в том числе там упоминаются ФИО, телефоны и адреса электронной почты.

«Никакой утечки данных из периметра компаний "МегаФона" не было и нет»,— прокомментировали «Ъ» в пресс-службе «МегаФона».

С 30 мая для компаний введут крупные оборотные штрафы за утечки персональных данных. Если раньше максимальный штраф составлял 18 млн руб., то уже ближайшим летом компании могут столкнуться с санкциями до 500 млн руб. Таким образом, максимальный размер штрафов вырос в 27 раз. В преддверии ужесточения закона растет спрос бизнеса на аудит своих систем информзащиты, выяснил «Ъ».

Подробности — в материале «Ъ» «Со штрафами всё на оборот».