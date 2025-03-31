Суд признал Марин Ле Пен виновной по делу о растрате средств Европарламента
Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. Она фиктивно нанимала ассистентов депутатов партии «Национальное объединение». Решение суда в понедельник озвучила судья Бенедикт де Пертюи.
Фото: Thibault Camus / AP
«Госпожа Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств»,— сказала судья.
Помимо Марин Ле Пен, виновными по делу о растрате признали еще восемь депутатов партии «Национальное объединение». 12 депутатов признали виновными в сокрытии информации.
Марин Ле Пен и еще два десятка партийных деятелей обвиняли в незаконном использовании средств Европарламента для оплаты труда сотрудников партии, базирующихся во Франции. По данным обвинения, в общей сложности было похищено почти €3 млн за 11 лет. Обвиняемые заявили, что деньги использовались законно. После завершения судебного процесса в ноябре прошлого года прокуроры потребовали для Марин Ле Пен пять лет тюремного заключения (в том числе три условно), штраф в размере €300 тыс. и пятилетнее поражение в избирательных правах. Обвинительный приговор угрожает будущему Марин Ле Пен в качестве кандидата на президентских выборах 2027 года.
Подробности — в материале «Ъ» «Для Марин Ле Пен пять лет не срок».