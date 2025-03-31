Главу филиала «Роскадастра» в Татарстане и его зама обвинили в мошенничестве

В Республике Татарстан задержали директора филиала «Роскадастра» и одного из его заместителей. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщило управление ФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Филиал ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан Фото: Филиал ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан

По данным следствия, обвиняемые похищали бюджетные средства «Роскадастра», выписывали дополнительные премии работникам предприятия. Затем они от сотрудников вернуть деньги. За период с октября 2024 по март 2025 года фигуранты похитили более 1,5 млн руб.

На официальном сайте филиала «Роскадастра» указано, что с ноября 2024 года пост директора занимает Ильнур Хисматуллин. Издание «Бизнес Online», также утверждает, что задержанный заместитель — Айназ Вафин.

Никита Черненко