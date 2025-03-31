Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении в России нового вируса

Роспотребнадзор сообщил, что в ходе мониторинга в России не выявлено новых вирусов или их мутаций. В конце марта Telegram-канал Shot распространил информацию об инфекции, которая вызывает кашель с кровью.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены»,— сообщил Роспотребнадзор в Telegram.

Ведомство добавило, что эпидемиологическая ситуация стабильна и полностью контролируема. Там уточнили, что на прошедшей неделе было зарегистрировано 3 тыс. случаев заражения COVID-19 (-20% по сравнению с предыдущей неделей). Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 10,8%. При этом сохраняется активность вирусов гриппа B и A.