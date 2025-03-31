Главные новости к утру 31 марта

В Мурманске мужчина открыл стрельбу с крыши многоэтажного здания. СОБР и ОМОН нейтрализовали стрелка, он ранен и находится в тяжелом состоянии. По данным СКР, среди местных жителей никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины в отношении России. Он добавил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть «психологический крайний срок».

Над Калужской областью сбили 24 беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша. Он уточнил, что жертв и разрушений нет.

Роспотребнадзор опроверг сообщения о том, что в России выявлен новый вирус, вызывающий кашель с кровью. Как уточнило ведомство, заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 на прошлой неделе снизилась.

Как узнал «Ъ», правительство России может ввести тотальный запрет майнинга в южной части Иркутской области. Губернатор региона также предложил изымать мощности отключенных майнеров в пользу других потребителей.

Российское юрлицо южнокорейской LG впервые с 2022 года нарастило выручку. Она увеличилась на 14% в основном за счет перепродажи электроники.