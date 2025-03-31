Над Калужской областью сбили 24 БПЛА
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Кировском районе региона сработали системы ПВО. Уничтожено 24 беспилотника.
«На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры нет»,— написал Владислав Шапша в Telegram-канале.
В предыдущий раз губернатор сообщал об атаке БПЛА на регион 14 марта. Тогда, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили один беспилотник.
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