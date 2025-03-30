Во Владивостоке более 100 детей не смогли выехать на отдых из-за турфирмы

Индивидуальный предприниматель из Владивостока, несмотря на заключенные договоры об указании услуг, не обеспечил выезд групп школьников из Хабаровского и Камчатского краев, Магаданской и Сахалинской областей в Китай во время весенних каникул. Около 160 детей остались на территории Приморского края.

Как сообщила прокуратура Приморья, по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным минтуризма региона, «организатором поездки почти для 160 детей младшего и среднего школьного возраста выступает индивидуальный предприниматель». https://primorsky.ru/news/305833/ Однако он не является туроператором. «И заниматься организацией туров в Китай по межправсоглашению между КНР и РФ, формируя безвизовые группы по спискам, этот предприниматель также не имеет права»,— пояснили в ведомстве.

Правительство Приморья сообщило, что «совместно с правительствами соответствующих субъектов принимает срочные меры для возвращения детей домой». Для школьников организовано проживание и питание, проводятся экскурсии во Владивостоке.

«Минувшей ночью 27 детей в сопровождении пяти взрослых уже направлены домой, еще 75 отправятся домой сегодня на железнодорожном и авиатранспорте»,— уточнили в надзорном ведомстве.

Алексей Чернышев, Владивосток