Минпромторг включил авто из КНР в список машин, облагаемых «налогом на роскошь»

Минпромторг России представил список автомобилей и электромобилей, которые подлежат обложению налогом на роскошь в 2025 году. Перечень из 555 моделей — это на 38 больше, чем в прошлом году,— опубликован на сайте ведомства (.pdf). В перечне есть 15 автомобилей, которые производятся в КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, в Министерстве промышленности и торговли признали роскошными автомобили Li Xiang L9 4WD, Aito M9 Extended Range, Tank 700, Seres M9, Voyah Dream EVR, а также автомобили марок Hongqi и Zeekr. Кроме того, в перечне традиционно перечислены автомобили Aston Martin, BMW, Ferrari, Genesis, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz. В списке 303 машины стоимостью от 10 млн руб. и 252 автомобиля стоимостью от 15 млн руб.

Налог на премиальные марки авто, или «налог на роскошь», действует с 2014 года. Он вычисляется по формуле: стандартная транспортная пошлина умножается на специальный коэффициент. По каждому автомобилю коэффициент вычисляется индивидуально.