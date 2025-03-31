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Коммерсантъ FM
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В моду входит газета

Бывшая команда российского Conde Nast запускает издание о fashion-бизнесе

Бывший главный редактор Peopletalk Мадонна Мур совместно с командой ушедшего из России в 2022 году издательского дома Conde Nast запускает деловой «глянец» о моде. Выпуск первого печатного номера запланирован на апрель. Проект издатели планируют запустить на собственные средства. Участники рынка отмечают, что выбранная модель дистрибуции — маркетплейсы — спорна: сейчас там невысокий объем продаж печатной прессы.

Мадонна Мур

Мадонна Мур

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мадонна Мур

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бывшая команда российского филиала международного глянцевого издательства Conde Nast (Vogue, GQ, Tatler) совместно с бывшим главным редактором Peopletalk Мадонной Мур запускает собственное «деловое глянцевое издание» — газету Fashion Paper, посвященную моде, рассказала “Ъ” Мадонна Мур. Первый номер уходит в печать 7 апреля.

На первом этапе печатная версия издания будет выходить раз в квартал, говорит Мадонна Мур, в будущем издание может перейти на ежемесячный выпуск. Целевая аудитория — женщины от 25 до 55 лет. «Газета будет ориентирована на аналитику fashion-отрасли — в частности, будут публиковаться аналитические тексты. Первый выпуск будет сосредоточен на переходе моды в онлайн»,— отметила она. При этом редакция решила отказаться от концепции «главных героев»: на обложке будет художественная иллюстрация, соответствующая теме выпуска газеты. Среди основных потенциальных рекламодателей Мадонна Мур называет российские модные бренды, компании B2B- И B2C-сегмента, в их числе ритейлеры и косметологические сети. Разглашать тираж газеты она отказалась.

Главным редактором газеты стала бывший редактор «Vogue Россия» Александра Нечаева. На должность выпускающего редактора назначена Евгения Кузьмичева, ранее работавшая в «Ведомостях». Арт-директором издания стал бывший арт-директор Glamour Михаил Мусин. Параллельно к созданию каждого номера газеты будут привлекать приглашенных экспертов, уточнила Мадонна Мур.

Сама газета будет распространяться через маркетплейсы и книжные магазины, отметили источники “Ъ” на медиарынке. «Сейчас команда ведет переговоры с "Московским домом книги" (на Новом Арбате.— “Ъ”) и книжным магазином "Москва" (метро "Тверская"». Там не ответили “Ъ”. Инвестиции в запуск первого номера проекта собеседники “Ъ” оценивают около 10 млн руб.: «Окупить затраты планируется к концу года». Еще один источник “Ъ” на рынке глянцевых журналов отмечает, что Fashion Paper будет аналогом зарубежного издания Business of Fashion.

Помимо Conde Nast в 2022 году российский рынок покинул американский медиаконгломерат Hearst. Компания вышла из локальных бизнесов Hearst Shkulev Media (Marie Claire, «Антенна-Телесемь», Psychologies и др.) и Independent Media, ее долю выкупил основной владелец российской части холдинга Виктор Шкулев (см. “Ъ” от 10 марта 2022 года), с ним связаться не удалось. Параллельно Hearst отозвал лицензии на журналы Esquire, Harper’s Bazaar, Good Housekeeping («Домашний очаг»), Cosmopolitan и Men’s Health. Впоследствии Independent Media провела их ребрендинг: Esquire был адаптирован в «Правила жизни», Harper’s Bazaar — в The Symbol, а Cosmopolitan — в The Voice. Свой глянцевый журнал «Мнение редакции может не совпадать» запустило в прошлом году подразделение «Газпром-Медиа Холдинга» «ГПМ Развлекательное телевидение», а также телеведущий и журналист Сергей Минаев («Чтиво»).

В целом продажи газет и журналов в 2024 году сократились на 9%, сообщал РБК в феврале со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». При этом на фоне снижения продаж вырос сегмент подписок на онлайн-издания — на 23% год к году. Собеседники “Ъ” на медиарынке сомневаются, что механизм дистрибуции тиражей через маркетплейсы будет успешным: «Там в принципе невысокий объем продаж по печатной прессе, исключение — отдельные издания». Деньги действительно может принести подписка, говорят источники, но вряд ли на первом этапе команда нового проекта рассматривает этот вариант.

Юлия Юрасова

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