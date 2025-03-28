Главные новости за 28 марта. Сочи

Власти Сочи прокомментировали обрушение потолка в Зимнем театре. Об инциденте стало известно из соцсетей.

Проектирование скоростной автомагистрали Джубга — Сочи продлится минимум год из-за сложной геологии и необходимости проведения тщательных изысканий. Строительство трассы обойдется приблизительно в 1,5 трлн руб.

Мультимодальные перевозки из Сочи в Абхазию запустят с 30 апреля.

Международный аэропорт Сочи 30 марта перейдет на весенне-летнее расписание полетов. В новом сезоне аэропорт будет обслуживать 85 направлений, из которых 57 —внутренних и 28 —международных.

Росморпорт сдаст в аренду почти на 50 лет часть здания морского вокзала Сочи.

Ветераны Сочи получат дополнительные выплаты к 80-летию Победы.

В 2024 году сотрудниками полиции раскрыто более 4,7 тыс. преступлений. Ущерб от их действий превысил 1,1 млрд руб.

Задержанного в Сочи заключили под стражу на два месяца за публикации в Telegram, прославляющие террориста Шамиля Басаева.