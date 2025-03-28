За 2024 год ущерб от действий мошенников в Сочи превысил 1,1 млрд рублей

Заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю — начальник УВД по Сочи Сергей Огурцов на заседании Городского собрания сообщил, что в 2024 году сотрудниками полиции раскрыто более 4,7 тыс. преступлений. В частности, расследовано 915 преступлений, совершенных с использованием ИТТ, к уголовной ответственности привлечено 539 лиц. Ущерб от их действий превысил 1,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Огурцова, в городе на протяжении нескольких лет сохраняется стопроцентная раскрываемость убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев и угонов автомобилей. В ходе совместной работы с другими ведомствами установлено 169 человек, причастных к 234 преступлениям прошлых лет.

В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков выявлено 1299 преступлений, изъято более 30 кг запрещенных веществ, ликвидированы две нарколаборатории. Совместно с прокуратурой направлено более 500 требований о блокировке интернет-ресурсов, из которых удовлетворено 405.

В результате проверок приостановлена деятельность четырех аптек, допустивших нарушения в продаже препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Изъято лекарственных средств на сумму 118 млн руб.

Вячеслав Рыжков