Ветераны Сочи получат дополнительные выплаты к 80-летию Победы

Администрация Сочи по инициативе мэра Андрея Прошунина при поддержке Городского Собрания утвердила дополнительную меру социальной поддержки ветеранов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сейчас в Сочи проживает 621 ветеран, из которых 34 являются фронтовиками. Помимо традиционных ежегодных выплат к 9 Мая, которые составляют от 10 до 50 тыс. руб. в зависимости от категории, власти города установили вторую единовременную выплату.

«В честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества предусмотрели вторую выплату всем ветеранам ВОВ в размере еще 20 тыс. руб.»,— сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Право на денежные выплаты имеют граждане РФ, зарегистрированные на территории Сочи. Участники и инвалиды войны получат по 50 тыс. руб., жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей — по 30 тыс. руб., труженики тыла и вдовы ветеранов — по 10 тыс. руб. Дополнительная выплата в 20 тыс. руб. распространяется на все категории.

Для получения средств ветеранам или их родственникам необходимо обратиться с заявлением в администрацию внутригородского района по месту жительства.

«Ъ-Сочи» писал, что в 2025 году на курорте увеличат размер единовременной адресной выплаты ко Дню Победы до 30 тыс., 50 тыс. и 70 тыс. руб. для различных категорий ветеранов. Соответствующее предложение направили в Городское собрание курорта.

Мария Удовик