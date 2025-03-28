Мультимодальные перевозки в Абхазию запустят с 30 апреля 2025 года

АНО «Единая транспортная дирекция» совместно с РЖД возобновляет мультимодальные перевозки в Абхазию на летний сезон 2025 года. Маршрут будет действовать с 30 апреля по 30 сентября, сообщает пресс-служба ФПК в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Путешественники смогут доехать поездом до станции Адлер, откуда ежедневно будут курсировать автобусы в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Билеты уже поступили в продажу 26 марта.

Приобрести «единый» проездной документ в формате «поезд + автобус» можно в кассах, на сайте РЖД и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». При онлайн-покупке необходимо указать начальный и конечный пункты маршрута, выбрав опцию «Маршруты с пересадками».

Стоимость автобусного сегмента варьируется в зависимости от пункта назначения: от 749 руб. до Гагры до 1 тыс. руб. до Сухума. Оформление талона на автобус прекращается за 36 часов до начала поездки.

Пассажирам разрешается бесплатный провоз ручной клади весом до 30 кг с суммарными габаритами не более 120 см, однако перевозка животных не допускается. Для детей до пяти лет предусмотрено бесплатное место в автобусе.

«Ъ-Сочи» писал, что пассажирские железнодорожные перевозки в Сочи в период майских праздников 2025 года вырастут на четверть по сравнению с обычными днями. Заполняемость вагонов будет на уровне прошлого года.

Мария Удовик