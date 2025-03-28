Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание с 30 марта

Международный аэропорт Сочи 30 марта 2025 года перейдет на весенне-летнее расписание полетов и существенно расширит маршрутную сеть. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В новом сезоне аэропорт будет обслуживать 85 направлений, из которых 57 внутренних и 28 международных. На этих маршрутах будет работать 31 авиакомпания, в том числе 11 зарубежных перевозчиков, среди которых flydubai, Gulf Air, Air Serbia, Uzbekistan Airways, Belavia, AlMasria Universal и FlyOne Armenia.

К существующим авиакомпаниям добавятся три новых иностранных перевозчика. Etihad Airways из ОАЭ с 29 мая запустит рейсы в Абу-Даби трижды в неделю. Кувейтская Jazeera Airways с 26 июня начнет выполнять полеты в Кувейт дважды в неделю. Air Arabia из ОАЭ с 27 июня откроет ежедневные рейсы по маршруту Сочи — Шарджа.

Группа компаний «Аэрофлот» продолжит обслуживать как внутренние направления (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), так и международные (Стамбул, Анталья, Дубай, Даламан, Ереван). Лоукостер «Победа» начнет летний сезон с 10 направлениями, а с мая добавит рейсы в Нижнекамск, Тюмень и Чебоксары.

Базовый перевозчик Nordwind будет выполнять полеты по 28 региональным направлениям с минимальной частотой два раза в неделю. В маршрутную сеть компании добавятся новые города — Волгоград и Орск. На некоторых линиях будут использоваться вместительные Airbus A-330.

Авиакомпания «Азимут» расширит международную географию полетов, добавив маршруты в Алматы, Анталью, Стамбул, Дубай, Ереван, Самарканд, Тбилиси и Тель-Авив. Belavia увеличит частоту рейсов Минск — Сочи до трех раз в неделю с июня 2025 года. Uzbekistan Airways продолжит ежедневные рейсы в Ташкент и два рейса в неделю в Наманган.

«Уральские авиалинии» увеличат частотность на международных направлениях: Ереван (до пяти рейсов в неделю), Стамбул (ежедневно), Анталья (трижды в неделю), Наманган (дважды в неделю) и Самарканд (1 раз в неделю).

Наибольшей популярностью традиционно пользуются направления в Турцию, Армению, Израиль, Грузию, Узбекистан и ОАЭ. Рейсы на турецкие курорты будут выполнять шесть авиакомпаний: «Россия», «Азимут», Red Wings, «Уральские авиалинии», «ИрАэро» и Azur Air. Red Wings также добавит в свою сеть Астану.

На направлении Сочи-Ереван полеты будут выполняться до пяти рейсов в день авиакомпаниями Fly One Armenia, «Россия», «Азимут», Red Wings и «Уральские авиалинии».

Мария Удовик