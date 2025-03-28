Суд заключил под стражу сочинца за оправдание терроризма в Telegram

Задержанного в Сочи гражданина России и Абхазии заключили под стражу на два месяца за публикации в Telegram, прославляющие террориста Шамиля Басаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации Центра общественных связей ФСБ России, мужчина был задержан на курорте 28 марта. В своем Telegram-канале фигурант дела размещал материалы, направленные на героизацию лидеров незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Чеченской Республики с 1991 по 2006 годы, в частности Шамиля Басаева. Публикации также содержали оправдание и пропаганду террористической деятельности.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

«Ъ-Сочи» писал, что региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего сочинца. В мае-июне 2023 года фигурант дела со своего мобильного устройства разместил в социальной сети комментарии, содержащие оправдание терроризма и призывы к экстремизму.

Мария Удовик