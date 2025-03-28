Росморпорт сдаст в аренду почти на 50 лет часть здания морского вокзала Сочи

ФГУП «Росморпорт» выставило на торги часть помещений в здании у морского вокзала Сочи. Информация об аукционе размещена на сайте ГИС «Торги» и электронной площадке РТС-тендер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На аукцион выставлены нежилые помещения общей площадью 41,3 кв. м, расположенные на втором этаже здания по адресу: Сочи, ул. Круизная гавань, д. 4, пом. №5. Объект недвижимости закреплен за «Росморпортом» на праве хозяйственного ведения.

Договор с победителем торгов планируется заключить на 49 лет. Начальная стоимость годовой аренды установлена в размере 563,7 тыс. руб.

Заявки на участие принимаются до 21 апреля 2025 года. Сами торги состоятся 23 апреля на электронной площадке РТС-тендер.

Мария Удовик