Возросшая прибыль «Нижнекамскнефтехима»,16,2 млн рублей на празднование 200-летия Каюма Насыри

По итогам 2024 года ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое входит в группу СИБУР, продемонстрировало значительный рост ключевых финансовых показателей. Прибыль компании увеличилась на 85%, достигнув 30,8 млрд руб. Выручка выросла на 14,1% и составила 269,7 млрд руб., а показатель EBITDA прибавил 2,3%, достигнув 71,3 млрд руб.

На празднование 200-летия со дня рождения ученого-просветителя Каюма Насыри из бюджета Татарстана выделено 16,2 млн руб.

На восьмом заседании Госсовета Татарстана седьмого созыва депутаты одобрили в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение правил содержания собак. За принятие документа проголосовали 72 депутата, двое выступили против, еще двое воздержались.

В Госсовете Татарстана взяли под контроль строительство мусоросжигательного завода вблизи Казани. Об этом сообщил глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин во время восьмого заседания Госсовета седьмого созыва. Депутат от КПРФ Николай Атласов выступил с инициативой пересмотреть ход реализации мусорной реформы, чтобы ускорить возведение данного объекта.

В 2024 году в Татарстане отмечено увеличение числа обращений, связанных с конфликтами в школах. Всего за год было зарегистрировано 140 подобных инцидентов.

«КазМунайГаз» рассматривает возможность участия «Татнефти» в приватизации двух нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане. В рамках своей стратегии компания изучает варианты сотрудничества с различными международными партнерами, включая компании из ближнего и дальнего зарубежья. Это направлено на развитие нефтегазовой отрасли и совершенствование производственных процессов.

Ильшат Аминов, руководитель отдела аренды и реализации государственного имущества Минземимущества Татарстана, был уволен из-за утраты доверия. По итогам рассмотрения представления прокурора Республики Татарстан Альберта Суяргулова выяснилось, что Аминов вопреки установленному запрету вел предпринимательскую деятельность в коммерческой организации, принадлежащей его матери.

Артём Дергунов