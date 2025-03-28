Госсовет Татарстана проконтролирует строительство мусоросжигательного завода под Казанью

Строительство мусоросжигательного завода под Казанью поставят на контроль в Госсовете Татарстана. Об этом заявил глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин на восьмом заседании Госсовета республики седьмого созыва.

Депутат КПРФ в Госсовете Татарстана Николай Атласов обратился с просьбой о пересмотре реализации мусорной реформы для ускорения строительства объекта.

Мусоросжигательный завод строят с середины 2020 года на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского района, у границ Казани. Оператор завода ООО «АГК-2» является «дочкой» компании «РТ-инвест», которая входит в госкорпорацию «Ростех». Генеральным подрядчиком проекта стала татарстанская компания «Татнефтепроводстрой». Завод рассчитан на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год. Изначально стоимость проекта оценивалась в 28 млрд руб.

В сентябре 2023 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко говорила, что он будет переориентирован на китайские технологии и пройдет новую экологическую экспертизу. На тот момент готовность строительства МСЗ составляла около 25%.

Планировалось, что татарстанский завод будет работать на швейцарско-японских технологиях, но оборудование так и не было поставлено из-за санкций против РФ. Параметры МСЗ хотят сохранить прежними: он будет сжигать 550 тыс. тонн отходов в год. Однако проект пройдет новые экспертизы. По мнению экспертов, из-за смены поставщика запуск МСЗ могут перенести на 2026 год.

Дарья Сайфиева