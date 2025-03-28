Чиновника татарстанского Минземимущества уволили по утрате доверия

Руководителя отдела аренды и реализации государственного имущества в Минземимуществе Татарстана Ильшата Аминова уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По результатам рассмотрения представления прокурора Республики Татарстан Альберта Суяргулова было установлено, что Ильшат Аминов, несмотря на запрет, занимался предпринимательством в коммерческой организации своей матери.

Чиновник находился в СИЗО с декабря 2024 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. 11 февраля 2025 года Вахитовский районный суд отправил его под домашний арест.

По версии следствия, в 2021–2024 годах Ильшат Аминов не только участвовал в предпринимательской деятельности, но и незаконно оказывал содействие 5 фирмам при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества. Занижая стоимость арендных платежей, он причинил ущерб бюджету на сумму более 2,8 млн руб.

Дарья Сайфиева